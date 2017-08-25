Владимир Хашиг: "Болельщикам "Краснодара", написавшим "заявление", предлагаем на стадион не возвращаться"

Генеральный директор "Краснодара" Владимир Хашиг в интервью клубной пресс-службе сообщил о том, что понимает разочарование болельщиков в связи с невыходом команды в групповой турнир Лиги Европы. Он пообещал, что "быки" продолжат интенсивную работу.

– Что вы можете сказать болельщикам команды, как генеральный директор клуба? – вопрос Хашигу.

– Мы понимаем, что болельщики расстроены исходом вчерашнего матча. Единственное что мы можем пообещать – мы продолжим интенсивно работать, а все, что дальше – это спорт. В нем случаются и поражения, и победы.

– Прокомментируйте, пожалуйста, инцидент с фанатами клуба на домашней игре с "Амкаром".

– Вы знаете, вряд ли выходку десяти человек, из которых некоторые были не трезвы, можно назвать инцидентом. Я бы не придавал этому большого значения. Наша позиция, озвученная президентом клуба в самом начале пути, всегда была одной и той же и с годами не поменялась. Есть клубы, у которых традиционно были фанаты. У нас же фанатов, в том понимании вопроса, что они могут позволять себе больше, чем другие болельщики, нет и не будет! У нас есть болельщики, которых мы всегда рады видеть на трибунах! И мы всегда будем защищать их от любых агрессивных нападок со стороны!

Что же касается "заявления" этой группы болельщиков о том, что "пока клуб не извинится, мы на стадион ни ногой", я предлагаю им стоять до конца в своем обещании. Они должны знать, что люди приходят к нам на праздник, а не для того, чтобы увидеть не всегда трезвых людей, которые думают, что могут позволять себе больше остальных. Эти люди могут называть наших болельщиков "кузьмичами" и как им еще угодно, и это все будет правдой.

Мы хотим видеть на нашем стадионе именно таких людей – улыбающихся, неагрессивных, горячо поддерживающих и любящих свою команду. Так что именно этой группе болельщиков, написавших "заявление", мы предлагаем на наш стадион не возвращаться. И не надо ставить клубу ультиматумов!

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