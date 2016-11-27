Владимир Гранат: "У "Анжи" будет запредельный настрой на матч против "Ростова"

Защитник "Ростова" Владимир Гранат в преддверии матча 15-го тура чемпионата России с "Анжи" отметил, что у соперника будет запредельный настрой на предстоящую встречу. По словам россиянина, ростовской команде матчи в гостях даются гораздо сложнее, чем игры на своем поле.

- В "Анжи" новый тренер, - приводит пресс-служба "Ростова" слова Граната. - Еще там играют мои хорошие друзья – Сергей Паршивлюк и Павел Яковлев. Периодически общаюсь с ними. Предстоящий матч с ними не обсуждали, но уверен, у соперника будет запредельный настрой на игру. Все-таки "Анжи" сейчас недобирает очков.

- Почему "Ростов" хорошо играет дома, а в гостях никак не может выиграть?

- Сложно назвать причину. Может, в гостях мы психологически подвисаем. При своих болельщиках нам легче выходить на поле.

Матч между "Ростовом" и "Анжи" начнется в 16.30 по московскому времени.