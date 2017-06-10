Владимир Гранат: "Ростов" останется в моем сердце"

Защитник "Ростова" Владимир Гранат, перешедший в "Рубин", поблагодарил доноской клуб за сезон-2016/17. Ранее стало известно, что клубы достигли соглашения о трансфере футболиста.

– Спасибо "Ростову" за незабываемый сезон, – цитирует пресс-служба "Ростова" Граната. – Хочу сказать слова благодарности партнерам по команде, всем болельщикам, клубу и городу за теплый прием, доверие и поддержку! Эта команда останется в моем сердце, как и мгновения радости от наших общих побед! Спасибо вам за все!

Напомним, что Гранат стал игроком "Ростова" в начале сентября 2016 года. В составе ростовчан россиянин провел 21 матч в трех турнирах, оформив одну голевую передачу. Последней игрой для Граната в "Ростове" стала встреча команды против "Манчестер Юнайтед" (1:1) в 1/8 финала Лиги Европы. Футболист был заменен на 18-й минуте игры из-за серьезной травмы, после этого пропустив остаток сезона.

Отметим, что накануне "Рубин" возглавил Курбан Бердыев, ранее покинувший пост вице-президента-тренера "Ростова".