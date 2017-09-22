Владимир Габулов: "Я бы не стал сравнивать Кирьякова и Божовича"

Вратарь тульского "Арсенала" Владимир Габулов в интервью "СЭ" подчеркнул, что не станет обсуждать решение руководства клуба не продлевать контракт с предыдущим наставником Сергеем Кирьяковым. По его словам, этот специалист свою задачу выполнил.

– Через стыки вы сохранили прописку в премьер-лиге. Не удивило, что контракт с Сергеем Кирьяковым в итоге не продлили?

– Сам узнал об этом из прессы. Не готов обсуждать решения руководства.

– Но смена тренера – главный фактор нынешнего прогресса.

– Факторов много. Мы неплохо усилились. Уверенности в своих силах стало больше. Тренерский штаб тоже играет роль, однако я бы не стал сравнивать Кирьякова и Божовича. Первый принял команду посреди сезона в критической ситуации, давление зашкаливало, но он выполнил задачу. А сейчас тренер работает с чистого листа.

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