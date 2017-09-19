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10:57 | Футбол — РФПЛ

Владимир Габулов: "Во время слухов о переходе Беляева в "Спартак" попросил его не отвлекаться"


Вратарь "Арсенала" Владимир Габулов отметил, что сборная России провела сильный Кубок конфедераций-2017. Голкипер подчеркнул, что в национальной команде сложились хорошие взаимоотношения.

 
Кто смог бы заменить Игоря АКИНФЕЕВА в воротах сборной России?Вместо Акинфеева на поле выйдет… кто?

– Этим летом ходили разговоры, что в "Спартак" из "Арсенала" может перейти Максим Беляев. Общались с ним на эту тему?

– Короткий разговор был. Как капитан попросил Макса сосредоточиться на игре за нынешний клуб. Потому что отвлекаться на все эти разговоры нет никакого смысла, хуже стало бы всем. И мне кажется, Беляев прислушался к моему совету.

– А он не расстроился, что в итоге не перешел в "Спартак"?

– Я его вообще никогда не видел грустным. Человек всегда на позитиве, смотрит на жизнь и на футбол с улыбкой. После гола "Динамо" выяснилось, что даже вальс иногда танцует. Пусть забивает в каждом матче – найдем ему партнера (смеется).

– Не все люди так позитивны. Как успокаивали Акинфеева после роковой ошибки в матче с Мексикой на Кубке конфедераций?

– В раздевалке я не был – меня забрали на допинг-тест. Но потом посидели в номере отеля, пообщались с глазу на глаз. Подходили и другие ребята. И это, кстати, говорит о том, что в сборной сложился отличный коллектив. Важна не ошибка, а реакция команды на нее. Нет людей, которые не ошибаются. Просто нельзя воспринимать осечку как конец света. Тем более у вратарей они заметнее, чем у полевых игроков.

Самедов говорил, что сборная провела сильный турнир. Согласны?

– Согласен. Футболисты понимали требования тренерского штаба и старались воплощать их на поле. Была отличная рабочая атмосфера на поле и вне его. Сложился очень хороший коллектив, нас поддерживали болельщики, и мы это чувствовали. Немного не хватило. Даже после Мексики когда мы вышли из гостиницы, люди нас приветствовали, аплодировали. Уверен, при таком позитивном подходе результат придет. (Филипп ПАПЕНКОВ)

Интервью Габулова

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