Владимир Габулов: "Свежая шутка Божовича? Не пройдет цензуру!"

Вратарь тульского "Арсенала" Владимир Габулов в интервью "СЭ" отметил особое чувство юмора наставника команды Миодрага Божовича. По мнению голкипера, пока тулякам рано замахиваться на попадание в еврокубки.

– Божович известен как человек с отличным чувством юмора. Что-нибудь свежее из его репертуара расскажете?

– Не пройдет цензуру! А юмор есть у всех тренеров, просто у каждого он свой. У Гуса Хиддинка вообще вся работа строилось на атмосфере.

– У Божовича не получалось с большими клубами, которыми можно считать "Локо" и "Динамо", зато с "Амкаром" пробивался в еврокубки. Может, и "Арсеналу" по силам на подобное замахнуться?

– Было бы здорово, но одного Божовича для этого мало. Все-таки клуб у нас по меркам премьер-лиги молодой. И нужно двигаться вперед поступательно.

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