Владимир Габулов: "Стадион у "Зенита" бешеный, но над полем надо поработать"

Голкипер тульского "Арсенала" Владимир Габулов после победы над "Зенитом" (1:0) в матче 13-го тура чемпионата России отметил, что в команде шутили насчет двух отмененных из-за офсайдов голов соперника. Также вратарь не стал скрывать, что призывал партнеров медленнее радоваться забитому мячу.

- Какие впечатления от игры?

- Матч непростой, играли с лидером чемпионата. "Зенит" не проигрывал. Подготовились, вышли без давления. Сыграли в свою игру и поймали соперника на контратаке, выдержав при этом в обороне.

- После забитого мяча вы жестикулировали своей команде руками. Показывали, чтобы медленнее возвращались?

- Вы догадливы. Да, показывал, чтоб медленнее радовались.

- "Зенит" забил два мяча из офсайда...

- Мы шутили, что пропустили два раза и выиграли 1:0. В этом есть доля везение, но, если "Зенит" забивает с нарушением правил, значит, гола не было. Тем более судья уверенно показывал офсайд. Я момента не видел.

-Как атмосфера на стадионе?

-Атмосфера лучшая в России. Чаша стадиона уютная и стадион бешеный. Но над полем нужно поработать. (Артем РЯБОВОЛ)