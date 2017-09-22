Владимир Габулов: "Слова агентов нужно делить на сотню"

Вратарь тульского "Арсенала" Владимир Габулов в интервью "СЭ" отметил, что не стоит верить всем трансферным слухам, которые его касались. При этом он подтвердил, что на него выходили иностранные агенты.

– Вас действительно звал в свое время "Депортиво"?

– Об интересе зарубежных клубов я узнавал от иностранных агентов, которые неизвестно откуда брали мой номер и писали об интересе того или иного клуба. Может быть, я действительно был в каких-то списках, и переговоры велись не только с "Депортиво". Даже сейчас один из испанских агентов написал о португальском клубе, в случае ухода основного вратаря. Была такая возможность. Но, опять-таки, слова агентов нужно делить на сотню, чтобы они соответствовали действительности.

– Вы к агентам относитесь скептически или считаете, что это важные субъекты футбола?

– Важные субъекты футбола. Но у меня собственное мнение на отношения с агентами. Есть вещи, с которыми я согласен и не согласен, но в сегодняшнем футболе агент играет очень важную роль.

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