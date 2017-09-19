Владимир Габулов: "Слив" тренера? Вообще не понимаю, как такое возможно!"

Вратарь "Арсенала" Владимир Габулов отметил, что "ровно" относится к "Спартаку". Голкипер подчеркнул, что сезон после чемпионского всегда самый сложный.

– Какие эмоции вызывают у вас последние результаты "Спартака"?

– Вообще никакие (улыбается). Ровно отношусь к этому клубу.

– Красно-белые уже давно не могут победить на выезде, и эта серия началась как раз в Туле...

– Это совпадение, хотя... Вообще сезон после чемпионства всегда самый сложный. Достичь вершины легче, чем на ней удержаться. Впрочем, ЦСКА неоднократно это утверждение опровергал.

– У вас в карьере бывало, что буквально вчера отношения тренера с командой были отличные, а уже сегодня все сыпется?

– Это вы опять на "Спартак" намекаете? Не знаю, что там делается. В живом коллективе всегда происходят реакции, просто в клубе должны быть люди, которые должны возможные проблемы устранять.

– Вы когда-нибудь сталкивались с так называемым "сливом" тренера?

– Я могу говорить только за себя. И просто не понимаю, как такое вообще возможно! Ведь если ты выходишь на поле и начинаешь сливать тренера, то твоя репутация страдает в первую очередь, и только потом – тренерская. Играешь плохо – приносишь вред себе. (Филипп ПАПЕНКОВ)

Интервью Габулова