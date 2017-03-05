19:53 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Владимир Габулов: "Результат матча "Оренбург" - "Арсенал" в голове не укладывается"

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Вратарь "Арсенала" Владимир Габулов подчеркнул, что команде необходимо забыть результат матча 18-го тура чемпионата России против "Оренбурга" (0:3). Голкипер посетовал на ошибки туляков, допущенные в первом тайме.

– Справедливости ради стоит отметить, что мы полностью провалили начало встречи, – сказал для клубной пресс-службы Габулов. – Две, по сути... Даже ошибками назвать их нельзя. Непонятные фолы, штрафной, пенальти. Этим "Оренбург" сделал игру, потом закрывшись в обороне. Во втором тайме мы немного оживились, но до забитого гола дело не довели.

Нужно как можно быстрее разобрать эту игру и забыть этот катастрофический результат, который просто в голове не укладывается. Нужно плодотворно подготовиться к следующей встрече, чтобы набрать три очка.

Дополнительная информация

https://www.youtube.com/watch?v=6EWHVIpQI54

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КОММЕНТАРИИ (1)
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майор99

Это карма, Володя! Сначала вылет в ФНЛ с Динамо. а теперь с Арсеналом... А ведь ты хороший вратарь, только вот команды у тебя...

19:57

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