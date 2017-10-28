Владимир Габулов: "После удара Игнашевича немного поплыл"

Вратарь "Арсенала" Владимир Габулов рад победе над ЦСКА (1:0) в матче 15-го тура чемпионата России. При этом голкипер выразил сомнение в том, что оружейники в чем-то сумели превзойти армейцев.

– Победа радостная и приятная. Тяжелый матч с одним из лидеров нашего чемпионата, – приводит официальный сайт Габулова слова футболиста. – Но не могу сказать, что мы в чем-то реально превзошли ЦСКА. Скорее матч был равным. Хорошо, что Горан Чаушич реализовал прекрасную возможность, нам удалось забить и не пропустить. Также на руку сыграло удаление у соперника.

Удар Игнашевича? Чувствую себя хорошо. Немного не ожидал, конечно, что мяч попадет мне в лицо. Видел момент удара, старался среагировать, но произошел рикошет, и мяч отскочил мне в лицо. Слава богу, что он не попал в ворота. Удар был сильный, поэтому в тот момент я немного потерял концентрацию и "поплыл". Хорошо, что быстро отошел и смог продолжить игру. Сейчас все в порядке.

Напомним, что 31-й минуте матча Владимир Габулов отразил удар защитника Сергея Игнашевича. Мяч попал в лицо голкиперу.