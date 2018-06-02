Владимир Габулов: "После матча со "Спартаком" Селихов назвал меня "дядей Вовой"

Вратарь "Брюгге" и сборной России Владимир Габулов в интервью "СЭ" рассказал об отношениях с молодыми игроками. Также 34-летний голкипер отметил сосредоточенность Александра Ташаева и Романа Зобнина, с которыми выступал за "Динамо".

– Джикия, которого в сборной сейчас, к сожалению, нет, рассказывал мне, что обращается к вам на "вы". Это правда?

(Смеется) – Шутник! Конечно, нет! Джикия может позволить себе пошутить надо мной, как и над любым игроком команды. Никаких проблем, вполне нормально это воспринимаю. Был забавный случай, который мне очень запомнился. Второй тур, "Спартак" – "Арсенал". После игры с Саней Селиховым подходим друг к другу, пожимаем руки, желаем удачи. И вдруг он говорит: "Дядя Вова!" Я вообще опешил. Говорю: "Заканчивай, Сань! Какой я тебе дядя Вова!"

– Как с вами общаются другие молодые – Головин, Ташаев, Чалов, Миранчуки?

– На равных. С тем же Головиным уже не первый день знакомы. И с Ташаевым по "Динамо". А Чалов мне, по-моему, даже забивал, имеет право (усмехается).

– Ташаев мне рассказывал, что вы ему еще в "Динамо" много подсказывали и стали своего рода наставником.

– У нас с Саней действительно сложились хорошие отношения. По нему тогда уже было видно, что он правильный молодой парень, который знает, чего хочет и сосредоточен на цели. Где-то подсказывал ему, где-то успокаивал, направлял.

– Роман Зобнин, с которым вы опять же пересеклись в "Динамо" – такой же?

– Да. И дело не только в том, что они оба здесь, а в том, что они показывают футбол высокого уровня. И это уже не молодые ребята, а те, кто является надеждой и опорой российского футбола. (Игорь РАБИНЕР)

Полная версия интервью с Владмииром Габуловым – скоро в "СЭ"