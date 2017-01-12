Владимир Габулов подписал контракт с "Арсеналом"

Вратарь Владимир Габулов стал игроком "Арсенала", передает из Турции спецкор "СЭ" Филипп ПАПЕНКОВ. 33-летний голкипер после завершения контракта с "Динамо" (летом прошлого года) пропустил осеннюю часть текущего чемпионата страны. На счету Габулова 213 матчей в чемпионате страны, 10 игр за сборную.
Только что Владимир Габулов стал игроком "Арсенала" официально pic.twitter.com/TDMkUPtDiO– Филипп Папенков (@PippoGranato) 12 января 2017 г.
Платошкин Андрей
Перешел и слава богу! Зачем 100 раз писать одно и то же?
23:20