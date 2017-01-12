23:05 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Владимир Габулов подписал контракт с "Арсеналом"

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Вратарь Владимир Габулов стал игроком "Арсенала", передает из Турции спецкор "СЭ" Филипп ПАПЕНКОВ. 33-летний голкипер после завершения контракта с "Динамо" (летом прошлого года) пропустил осеннюю часть текущего чемпионата страны. На счету Габулова 213 матчей в чемпионате страны, 10 игр за сборную.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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