Владимир Габулов: "Не драматизировал, когда понял, что пропущу первую половину сезона"

Бывший вратарь ЦСКА, "Динамо" и сборной России Владимир Габулов в четверг отправился в Белек на сбор с тульским "Арсеналом". В тот же вечер подписал контракт, а наутро дал интервью "СЭ".

– В июне у вас закончился контракт с "Динамо". Почему поиск нового клуба настолько затянулся?

– Предложения были, в том числе из премьер-лиги. Не договорились.

– Но почему?

– Уже нет смысла возвращаться к этой теме. Сегодня я игрок "Арсенала".

– Летом ходили слухи про интерес "Депортиво". Имели под собой основания?

– Да. Но все ограничилось разговорами, никакой конкретики. Я не драматизировал, когда понял, что пропущу первую половину сезона. Честно, пауза пошла на пользу. Проанализировал свою игру, восстановился психологически. Взял время для разгона.

– С дублем ЦСКА долго поддерживали форму?

– Больше месяца. В подготовительный период и на старте чемпионата график команды позволял. Но помимо молодежного первенства она участвует в Юношеской лиге УЕФА. Когда начались матчи через два дня на третий, я стал заниматься по индивидуальной программе. (Александр КРУЖКОВ)

Полностью интервью Габулова