Владимир Габулов: "На старте сезона "Арсенал" глобально был слабее только "Спартака"

Вратарь "Арсенала" Владимир Габулов, побывавший в гостях у "СЭ", отметил, что команда в дальнейшем может улучшить свое турнирное положение. Туляки после 10 туров занимают 10 место.

– С каким футбольным настроением к нам пришли? Дела у "Арсенала" вроде бы идут неплохо.

– Настроение не сказать что эйфорийное, но хорошее. Одержали долгожданную домашнюю победу, да еще над "Динамо" – соседом по таблице. При этом довольны не только результатом, но и качеством игры.

– По-прежнему воспринимаете москвичей, за которых раньше играли, как большой клуб, или это просто конкурент "Арсенала" в борьбе за выживание?

– А, то есть вы нас уже списали, да? (Смеется.) Подождите, большая часть чемпионата впереди. И у "Динамо" все еще может наладиться, и мы можем повыше подняться – если будем правильно работать. За десять туров мы по большому счету никому не уступили по игре. Были индивидуальные ошибки, но глобально были слабее только "Спартака" на "Открытие Арене".

– Красно-белые были так хороши?

– Да в том-то и дело, что нет. Ничего феноменального. Просто мы сами не выдали тот запредельный максимум, который требовался. Остальным навязывали борьбу. Значит, можем отбирать очки у каждой команды. Победили ведь в Грозном, а в следующем туре эта команда на выезде обыграла ЦСКА. (Филипп ПАПЕНКОВ)

Интервью Габулова