Владимир Габулов: "Кокорин в состоянии приносить результат в одиночку"

Вратарь тульского "Арсенала" Владимир Габулов в интервью "СЭ" выразил радость по поводу игры нападающего "Зенита" Александра Кокорина. По его словам, такой футбол форвард показывал и в "Динамо".

– В нынешнем сезоне "Зенит" – очевидный фаворит?

– На сегодня, да. Меня очень радует, что Саша Кокорин поймал свою игру, и забивает практически в каждом матче.

– С чем это связываете?

– Много разных факторов: его ментальное созревание, рождение сына, требования в коллективе. Возможно, поймал форму, или травмы перестали его мучить. Это очень хорошо и для "Зенита", и для российского футбола, потому что такой талант, как Саша Кокорин, должен давать результат.

– В "Динамо" при вас он как раз такой футбол показывал?

– Да.

– В каком сезоне?

– Это было не на длительном этапе, а два-три месяца. Когда мы играли в еврокубках. Может, он даже в состав не попадал, но выходил на замену и делал результат, потому что Саша в состоянии приносить результат в одиночку.

– Вы в него всегда верили, или был момент, когда засомневались, что он реализует себя?

– В его таланте не сомневался, верил в него. Мы общаемся, дружим. Были какие-то жизненные ситуации, с которыми я не был согласен, но то, что он – талант, который должен себя реализовать, это без сомнения.

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