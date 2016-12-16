Владимир Габулов: "Ко мне проявляют интерес некоторые российские клубы, но конкретики пока нет"

Голкипер Владимир Габулов сообщил, что к нему проявляют интерес несколько клубов, выступающих в чемпионате России. По словам вратаря, который на протяжении полутора месяцев после окончания контракта с "Динамо" тренировался с молодежной командой ЦСКА, он готов рассмотреть любое предложение, в том числе и из-за границы.

– Интерес ко мне проявляют определенные клубы, но говорить сейчас о чем-то конкретном пока рано, – приводит ТАСС слова Габулова. – От одной из команд было предложение, но оно не совсем меня устроило. Речь идет не о финансах, а об инфраструктуре и общих футбольных условиях; в принципе, как оказалось, мои опасения оправдались. В остальном был интерес со стороны некоторых команд, но дальше него не пошло. Я также готов рассмотреть любое предложение, в том числе, если оно поступит из-за границы. Исключать ничего не буду.

По окончании трансферного окна решил, что тренироваться дальше с ЦСКА было бы неправильно, потому что и у ребят, у тренерского штаба свой график, свой тренировочный процесс. Я перешел на индивидуальный график тренировок, понимал, что если мне не удастся трудоустроиться летом, то надо поддерживать форму, чтобы сделать это зимой. Этим и занимался. В том числе, проводил вратарские тренировки.