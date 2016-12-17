Владимир Габулов: "Георгий зимой будет работать в общей группе "Оренбурга"

Полузащитник "Оренбурга" Георгий Габулов восстановился после травмы и готов приступить к занятиям в общей группе. Летом у 28-летнего хавбека истек контракт с "Крыльями Советов", и он присоединился к "Оренбургу" на правах свободного агента, но пока не провел ни одного матча.

- Летом у Георгия закончился контракт с "Крыльями Советов", после чего он сделал стандартную операцию по удалению мениска, ничего серьезного, - цитирует ТАСС старшего брата игрока - вратаря Владимира Габулова. - Он заявлен за "Оренбург", который ждет его возвращения на поле. Сейчас Георгий уже восстановился, "закачал" ногу и начал работать. Надеюсь, если ничего не помешает, на зимних сборах он будет тренироваться в общей группе.