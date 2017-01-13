Владимир Габулов: "Душа тянулась к футболу, но реального шанса вернуться не было"

Голкипер Владимир Габулов, подписавший контракт с тульским "Арсеналом", отметил, что приглашение в стан команды является для него новым интересным вызовом. По словам 33-летнего вратаря, он очень соскучился по футболу и с большим оптимизмом приступает к работе на сборах.

– В "Арсенал" меня пригласили люди, к которым я отношусь с большим уважением, – приводит пресс-служба "Арсенала" слова Габулова. – Они попросили меня помочь команде выйти из нынешней ситуации. Для меня это очень интересный вызов. Учитывая тот факт, что осеннюю часть чемпионата я пропустил, с большим воодушевлением принял предложение "Арсенала". Я очень соскучился по футболу и с большим оптимизмом приступаю к работе на сборах.

– Психологически тяжело пропустить почти полгода?

– Тяжело психологически в один момент взять и перестать играть в футбол и жить в непривычном для себя графике. Сложно ежедневно заставлять себя тренироваться индивидуально в зале, когда понимаешь, что не выйдешь на поле. Душа тянулась к футболу, но реального шанса вернуться не было. Осенью у меня появилась возможность тренироваться с молодежкой ЦСКА, за что благодарен руководству и тренерам армейского клуба. Спасибо им за то, что не позволили растерять кондиции. То, что не играл несколько месяцев, для меня не проблема. Уверен, за первый сбор наберу нужную форму и постараюсь помочь команде.

Нам обязательно нужно исправлять турнирную ситуацию. Подчеркну, что положение в таблице не должно давить на "Арсенал". Всем вместе нужно его исправить и порадовать болельщиков хорошими результатами.

– Как вам атмосфера в "Арсенале"?

– Чувствуется что "Арсенал" – это одна большая семья, мы объединены одной целью. И это касается не только футболистов, но и работников клуба. Только так мы сможем решить поставленную перед нами задачу – сохранить за Тулой место в РФПЛ.