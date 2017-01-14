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Владимир Габулов: "Для Георгия сейчас главное – восстановиться после травмы"

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Бывший вратарь ЦСКА, "Динамо" и сборной России Владимир Габулов в четверг отправился в Белек на сбор с тульским "Арсеналом". В тот же вечер подписал контракт, а наутро дал интервью "СЭ". Он подчеркнул, что его брал Георгий сейчас восстанавливается после травмы.

– Брат остается в "Оренбурге"?

– Сейчас для него главное – полностью восстановиться после травмы. Дальше будет видно. Контракт с "Оренбургом" подписал в августе, но вступит он в силу, как только Георгий начнет тренироваться в общей группе.

– Что за травма?

– В клинике доктора Айхорна неудачно прооперировали мениск. Возникло осложнение. Прилетел на повторное обследование, но Айхорн твердил: "Все нормально, закачивай ногу". Время шло – колено продолжало болеть. В итоге два дня назад снова лег на операцию.

– Где?

– Уже в Москве. Почистили колено, удалили кусочки мениска, которые Айхорн почему-то не убрал. Надеюсь, через две-три недели брат наконец приступит к тренировкам. (Александр КРУЖКОВ)

Полностью интервью Габулова

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