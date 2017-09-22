Владимир Габулов: "Арсенал" за десять туров был глобально слабее только "Спартака"

Вратарь тульского "Арсенала" Владимир Габулов в интервью "СЭ" отметил, что его команда по делу уступила только "Спартаку". Он подчеркнул, что доволен игрой туляков.

– За десять туров по большому счету никому не уступили по игре, – считает Габулов. – Были индивидуальные ошибки, но глобально были слабее только "Спартака" на "Открытие Арене".

– Красно-белые были так хороши?

– Да в том-то и дело, что нет. Ничего феноменального. Просто мы сами не выдали тот запредельный максимум, который требовался. Остальным навязывали борьбу. Значит, можем отбирать очки у каждой команды. Победили ведь в Грозном, а в следующем туре эта команда на выезде обыграла ЦСКА.

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