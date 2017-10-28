Владимир Габулов: "Арсенал" одержал исторические победы над "Краснодаром", "Зенитом" и ЦСКА"

Вратарь "Арсенала" Владимир Габулов рад победе над ЦСКА (1:0) в матче 15-го тура чемпионата России.

Голкипер подчеркнул, что приятно обыгрывать лидеров премьер-лиги. Ранее оружейники одержали победу над "Краснодаром" (1:0) и "Зенитом" (1:0).

– Нам удалось одержать важные, можно сказать, исторические для "Арсенала" победы над "Краснодаром", "Зенитом" и ЦСКА. Выигрывать у лидеров чемпионата, безусловно, приятно, – приводит официальный сайт Габулова слова футболиста. – Такие победы придают еще больше уверенности всей команде.

Тенденция? Я бы сказал, что в этих играх мы действуем более мобилизованно и мотивированно, чем в матчах с более слабыми соперниками. Почему, обыгрывая "Зенит", мы не можем победить "Анжи"? Над этим нам стоит серьезно задуматься и работать, чтобы быть полностью довольными игрой и результатом.

Желание и амбиции бороться за зону еврокубков, конечно, есть. Я сам неоднократно об этих амбициях заявлял. Но не стоит пока забегать вперед – нужно стараться набирать очки, а весной будем смотреть в турнирную таблицу. Клуб еще очень молод, и не все составляющие пока соответствуют задачам еврокубков – нужно создавать условия и готовить почву для таких целей.

Будем двигаться поступательно. Самое главное в нашей ситуации – стараться радовать болельщиков. Вчера стадион был заполнен почти под завязку, яростно поддерживал, гнал нас вперед и радовался победе – будем стараться продолжать также.