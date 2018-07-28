Владимир Федотов: "Про Довбню знали. Но никаких претензий к Фролову нет"

Главный тренер "Оренбурга" Владимир Федотов считает, что его команда проиграла "Спартаку" (0:1) в 1-м туре премьер-лиги из-за нелепого гола. Он подчеркнул, что матч мог закончиться и более благоприятно для его команды.

– Пропустили нелепый гол. В такой ситуации нужно было сыграть проще, выбить кулаком мяч за линию штрафной и спокойно занять позиции в обороне. В целом по игре – оборонялись, терпели, ждали свои шансы. Были острые моменты, один из которых в конце матча могли реализовать, когда Афонин с 11-метровой отметки умудрился попасть в соперника. Знали, что будет делать "Спартак", были к этому готовы. Дальние удары с тех позиций, откуда они наносились, можно забивать, но редко. В остальном в оборонительном плане выглядели прилично.

– При выборе вратаря учитывали, что Довбня в составе "СКА-Хабаровска" очень успешно играл против "Спартака", пропустив в двух матчах лишь один мяч в добавленное время?

– Евгений (Фролов) с нами был в прошлом сезоне и не дал повода усомниться в своих качествах. Про Довбню знали. Но сегодня никаких претензий к вратарю, кроме этой досадной ошибки, у меня нет. Он играл надежно и уверенно. Все остальное снял. Особенно удар Зе Луиша после стандарта – там был очень симпатичный сейв.

– Каковы амбиции у команды?

– К сожалению, за этот период мы провели сборы в усеченном режиме. Ждали усиления, но пока не получилось. Надеемся, что появится свежая кровь в опорной зоне, в линии атаки. У нас там один Козлов, сегодня некем было усилить. С оптимизмом смотрим в будущее. Будем настраиваться на следующий матч и двигаться дальше. (Игорь РАБИНЕР)