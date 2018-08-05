Владимир Федотов: "Прекрасно, что в нашей стране появились такие стадионы"

Главный тренер "Оренбурга" Владимир Федотов в преддверии матча 2-го тура чемпионата России против "Крыльев Советов" отметил стадион в Самаре. По его словам, такая арена способствует хорошему футболу.

– Состав определялся по тренировочное неделе, на основе работы, которая была проведена, – отметил Федотов в эфире телеканала "Матч Премьер". – Стадион? Впечатления очень положительные, комфортная арена. Прекрасно, что в нашей стране появились такие стадионы. Ситуация этого требовала уже давно. Поэтому такой наплыв зрителей. Приятно играть, приходится выкладываться на 100-200 процентов. Это добавляет нашему футболу только положительные эмоции.