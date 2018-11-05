Владимир Федотов: "Подозревали, что против "Рубина" много создать не удастся"

Главный тренер "Оренбурга" Владимир Федотов – о матче с "Рубином" (1:0) в 13-м туре чемпионата России.

- Зная Курбана Бекиевича (Бердыева), зная "Рубин", что это за команда, которая на протяжении десяти туров не знала поражений, мы подозревали, что много создать не удастся, - сказал тренер на послематчевой пресс-конференции. Тем не менее, мы имели моменты и в первом тайме, и во втором. Один из них, к счастью, нам удалось реализовать. А то, что нервная концовка - это понятно. Соперник перешел на навал. Нам было непросто, но мы справились, не позволив состояться ни одному удару в створ ворот.

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