Владимир Федотов: "От руководителей "Оренбурга" слышу, что что нам доверяют"

Главный тренер "Оренбурга" Владимир Федотов в интервью "СЭ" прокомментировал информацию о том, что вскоре он может покинуть свой пост.

– Как вы реагируете на публикации, в соответствии с которыми зимой вас сменит другой специалист? – вопрос Федотову.

– А как тренер может на такое реагировать? Мы трудились. На мой взгляд, двигались в правильном направлении, постепенно создавали команду, омолаживали ее, добивались определенного результата с учетом тех футболистов, которые у нас были. Ребята, по-моему, прогрессируют. Мне кажется, все нормально работает. А откуда появляются все эти новости... Не знаю, кому задавать такие вопросы? Нашим руководителям? Почему такое пишут?

– Руководителям клуба?

– От них слышу, что нам доверяют. Но мы же знаем наш футбол. Дыма без огня не бывает...

– Противоречивая ситуация. Вам же выражают доверие в клубе?

– Да, выражают. Но мы-то знаем, как это все работает. На примере других клубов, когда туда приходят новые люди с новыми идеями. И чем это все заканчивается... (Виталий Айрапетов)

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