Владимир Федотов: "Оренбург" в матче с "Зенитом" предстанет во всеоружии"

Главный тренер "Оренбурга" Владимир Федотов заявил, что недоволен командой в матче шестого тура РПЛ с "Динамо" (0:2). Он считает, что бело-голубые больше хотели победить.

- Во-первых, хочу поздравить хорошую команду "Динамо" с победой, - сказал Федотов. - Они были острее, они большее хотели. Наше поражение – это болезнь роста. Мы предупреждали игроков, что те хвалебные отклики, которые они читают, надо забыть. Было желание, старание, но какие-то полутона. И мы все вместе были мало похожи на ту команду, которая была с "Краснодаром". Мы не играли в комбинационный футбол, слабо подавали. Все время что-то не получалось. И наш лучший момент не смогли реализовать. Где-то не хватает концентрации. Это связано с ростом команды.

- Следующий матч с "Зенитом". Что скажете?

- Будем готовиться. У нас очень много времени. Хорошая работа должна сочетаться с хорошим отдыхом. В игре с "Зенитом" предстанем во всеоружии.

- На какой счёт рассчитываете?

- Покажем всем желание и мастерство болельщикам.

- Две ранние замены - Ойеволе и Бреев. С чем связано?

- Повреждения. Вынуждены были их поменять, хотя по ходу игры напрашивались другие замены.

- Во первой половине второго тайма "Динамо" было намного сильнее. Почему?

- Пытались встряхнуть игра, направить ребят на правильные рельсы, требовали, повышали голос, но ситуацию не изменили. (Ярослав СУСОВ)

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