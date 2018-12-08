Владимир Федотов: "Оренбург" подарил победу "Локо"

Главный тренер "Оренбурга" Владимир Федотов после матча 17-го тура премьер-лиги против "Локомотива" (1:2) заявил, что его команда проиграла из-за плохой реализации.

- Мы подарили эту победу "Локо", - сказал Федотов в эфире канала "Матч Премьер". - Не реализовали свои моменты, мяч не захотел идти в ворота. Но так в футболе бывает. Пропустили два непонятных гола. Причина? Комплексная. Сказалось и мастерство вратаря соперника.

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