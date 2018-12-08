19:41 | Футбол — РПЛ

Владимир Федотов: "Оренбург" подарил победу "Локо"

Обсудить
0

Главный тренер "Оренбурга"  Владимир Федотов после матча 17-го тура премьер-лиги против "Локомотива" (1:2) заявил, что его команда проиграла из-за плохой реализации.

- Мы подарили эту победу "Локо", - сказал Федотов в эфире канала "Матч Премьер". - Не реализовали свои моменты, мяч не захотел идти в ворота. Но так в футболе бывает. Пропустили два непонятных гола. Причина? Комплексная. Сказалось и мастерство вратаря соперника. 

Локомотив - Оренбург

Все о чемпионате России - здесь

Опрос

"Зенит" проиграл в Туле. Кто теперь фаворит чемпионата России?
Обсудить
голосовать
Обсудить
0
Загрузка...
Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 17-й тур. Заключительный тур перед зимней паузой
Материалы других СМИ
Загрузка...