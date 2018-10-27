Владимир Федотов: "Оренбург" был острее и мог увезти из Тулы три очка"

Главный тренер "Оренбурга" Владимир Федотов после матча 12-го тура чемпионата России против "Арсенала" (2:2) заявил, что во втором тайме его команда играла лучше хозяев поля.

- Хорошо, что в футболе есть перерывы, когда можно сделать корректировки, поправить сознание и вернуться в игру. - сказал Федотов на послематчевой пресс-конференции. - Команда показала, что у нее есть характер и мастерство. Второй тайм был за нами. Мы диктовали условия, правда, пропустили нелепый гол. Но не бросили играть и додавили, забив второй мяч. Мы были острее и могли увезти три очка из Тулы.

Все о чемпионате России - здесь