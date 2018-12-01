16:32 | Футбол — РПЛ

Владимир Федотов - о переносе матча "Оренбург" - "Крылья": "Слишком холодно - игра не стоит свеч"

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Главный тренер "Оренбурга"  Владимир Федотов заявил, что считает правильным решение о переносе матча 16-го тура премьер-лиги против "Крыльев Советов".

- Игра не стоит свеч - слишком холодно, - сказал Федотов в эфире канала "Матч Премьер". - Есть возможность схватить обморожения. Решение правильное. Конечно, мы сожалеем, поскольку находимся в хорошей форме. Гости не были настроены на проведение матча, а не стали сопротивляться.

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 16-й тур. "Спартак" - "Локо", "Ростов" - ЦСКА, "Енисей" - "Ахмат" и другие игры
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