Владимир Федотов: "Нужно делать невозможное – только тогда будет рост"

Главный тренер "Оренбурга" Владимир Федотов в интервью "Известиям" отметил, что нужно верить в свои силы и делать невозможное.

– Команда волновалась, когда в первом туре выходила на поле против "Спартака"?

– Наверное, да. Но "Спартак" сыграл не слишком остро, не создал того количества голевых моментов, на которые рассчитывал. А мы – в силу того, что для многих футболистов "Оренбурга" это был первый матч на уровне премьер-лиги, – не показали того арсенала атакующих действий, который был у нас в последующих матчах, включая игры с "Локомотивом" (1:0) и "Краснодаром" (1:1). В этом есть заслуга "Спартака" и его игры в обороне, но и мы проявили неуверенность в своих силах. Матч получился скомканный, хотя в плане игры в защите он мне понравился. Создать много моментов "Спартаку" мы не позволили.

– Что-то изменили в стратегии игры после того матча?

– Кардинальных изменений не было. Просто успокоили ребят, вселили в них уверенность, что они могут играть на уровне премьер-лиги. Нужно только верить в свои силы, добавлять в единоборствах, делать невозможное – только тогда будет рост. Основной направляющей нашей подготовки к последующим матчам стала психология.