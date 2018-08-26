16:19 | Футбол — РПЛ

Владимир Федотов назвал ничью с "Краснодаром" поражением


Главный тренер "Оренбурга" Владимир Федотов подвел итог матча пятого тура чемпионата России против "Краснодара" (1:1). Отвечая на вопрос журналиста, он оговорился, сказав, что его команда потерпела поражение.

 - Очень обидное поражение. При счете 1:0 было много стопроцентных моментов, - сказал тренер в эфире телеканала "Матч премьер". –  Могли забить в раздевалку, был выход один на один, но не смогли реализовать его. Горд за ребят, они показали фантастический футбол.

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Оренбург - Краснодар

 

 

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