Владимир Федотов назвал ничью с "Краснодаром" поражением

Главный тренер "Оренбурга" Владимир Федотов подвел итог матча пятого тура чемпионата России против "Краснодара" (1:1). Отвечая на вопрос журналиста, он оговорился, сказав, что его команда потерпела поражение.

- Очень обидное поражение. При счете 1:0 было много стопроцентных моментов, - сказал тренер в эфире телеканала "Матч премьер". – Могли забить в раздевалку, был выход один на один, но не смогли реализовать его. Горд за ребят, они показали фантастический футбол.

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