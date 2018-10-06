18:59 | Футбол — РПЛ

Владимир Федотов: "Матч с "Ростовом" был напряженным"

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Главный тренер "Оренбурга"  Владимир Федотов на пресс-конференции после матча 10-го тура РПЛ с "Ростовом" (1:0) заявил, что смена игровой схемы была призвана навязать сопренику силовую борьбу. 

- Хочу поблагодрить команду за самоотдачу и мастерство. Не все сегодня получилось, потому что мы меняли схему. Хотелось бы больше разумных атакующих действий. В обороне все более-менее, но пропустили пару выпадов, с которых могли пропустить. Но и мы могли довести в своих выпадах дело до спокойного окончания матча. 

- Вы меняли схему под "Ростов" или из-за неудач в прошлых матчах? 

- Они не были неудачными по игре, лишь по результату. Имея двух габаритных форвардов, мы хотели навязать силовую борьбу. Так и оказалось - лишний высокий игрок нам не помешал. Хотели больше связывать защитников сопреника. Правда, Деспотович появился у нас поздно и нам еще не хватает взаимопонимания.

- Можно ли сказать, что вы переиграли "Ростов" атлетически?

- Борьба была очень напряженной, мы считали этот компонент важным в игре с "Ростовом". К сожалению, реализация у нас хромает - как и в игре с ЦСКА, где мы не реализовали пять голевых моментов.  (Юрий Плохотниченко)

Ростов - Оренбург

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