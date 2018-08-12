Владимир Федотов: "Команда не знает, что у меня день рождения"

Главный тренер "Оренбурга" Владимир Федотов в преддверии матча 2-го тура чемпионата России против "Локомотива" отметил, что низкая результативность соперника его не вводит в заблуждение.

- Команда не знает, что у меня день рождения, поэтому все подарки впереди, - отметил Федотов в эфире телеканала "Матч Премьер". - Настраиваемся на матч, а празднование потом.

Нет Поповича в составе? у него температура всю неделю.

- Как вам покрытие на стадионе "Газовик"?

- Хорошее поле, сделали полив. Очень комфотно играть, мяч стелится. Не вижу никаких преград. Поле одинаковое для обеих команд.

- "Локомотив" - самая нерезультативная команда лиги, это не вводит в заблуждение?

- Нем, мы знаем, что команда укомплектована хорошими игроками. Поэтому никаких заблуждений.