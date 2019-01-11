Владимир Федотов: "Каррера в "Оренбурге"? Считаю, что развитие клуба не требует серьезных потрясений"

Главный тренер "Оренбурга" Владимир Федотов признался, что ему не понравилась информация, появившаяся в СМИ о приходе в клуб Марко Трабукки и Массимо Карреры. По его мнению, все клубные службы работают исправно.

– Как вы отреагировали на декабрьские слухи о приходе Марко Трабукки на должность спортивного директора "Оренбурга" и Массимо Карреры на пост главного тренера?

– Если честно, отрицательно, - цитируют "Известия" Федотова. - На мой взгляд, все клубные службы работали исправно. Спортивный отдел в том числе. При минимальных затратах нам удалось сформировать боеспособный коллектив, где ребята развиваются и показывают содержательный футбол. Не хочется всякими подводными течениями это осложнить. В отношении тех людей, которые пытаются внедриться в клуб, у меня один вопрос: где они были, когда мы находились в ФНЛ на 13-м месте? Считаю, что развитие "Оренбурга" не требует серьезных потрясений. Наоборот, нужны спокойствие и стабильность с дальнейшим точечным усилением и развитием.