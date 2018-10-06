Владимир Федотов: "Хорошо проявили себя при игре в обороне"

Главный тренер "Оренбурга" Владимир Федотов после матча 10-го тура чемпионата России против "Ростова" (1:0) отметил, что несколько факторов способствовали хорошему результату.

– Все было вкупе, всего по чуть-чуть. Без этого сложно победить такого серьезного соперника. Где-то повезло, где-то самоотверженность, где-то мастерство, - отметил Федотов в эфире телеканала "Матч Премьер". - Поэтому хочу поблагодарить команду за проявленную самоотдачу. В предыдущих матчах нам как раз совсем немного не хватало. Хорошо проявили себя при игре в обороне. Да, были моменты, когда у нас при выходе из обороны в атаку что-то не получалось. Однако моменты были и могли забить второй мяч.