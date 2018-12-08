Владимир Федотов: "Глупейшее поражение"

Главный тренер "Оренбурга" Владимир Федотов прокомментировал поражение от "Локомотива" (1:2) в 17-м туре чемпионата России. По его словам, команда не реализовала массу моментов.

– Очень обидно. Даже не досаднейшее, а глупейшее поражение. Не реализовали массу убойнейших моментов. В итоге наступила расплата. Благодарен ребятам за то, что показали содержательный футбол. Единственное, что не получилось – добиться результата. Были явные моменты… нужно спрашивать у футболистов, почему они не смогли реализовывать эти моменты. (Александр Рогулев)