Владимир Федотов: "Футболисты "Оренбурга" быстро адаптируются к РПЛ"

Главный тренер "Оренбурга" Владимир Федотов подвел итоги выступления своей команды после первой половины сезона в чемпионате России, сообщает Твиттер "Матч Премьер".
– Наша команда для многих открытие? Футболисты вместе с тренерским штабом много готовились и на данный момент "Оренбург" находится там, где находится, – приводит слова Федотова Твиттер "Матч Премьер". – Парни быстро адаптируются в чемпионате России. Расставаться с футболистами в зимнее трансферное окно не намерены.
"Оренбург" занимает 10-е место после 16 туров в РПЛ.
💬 Главный тренер @fcorenburg Владимир Федотов о плодах подготовки к сезону и намерении сохранить состав команды.#Оренбург на #МАТЧПРЕМЬЕР pic.twitter.com/6N1iNmXk7g– МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) 19 декабря 2018 г.
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