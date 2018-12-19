Владимир Федотов: "Футболисты "Оренбурга" быстро адаптируются к РПЛ"

Главный тренер "Оренбурга" Владимир Федотов подвел итоги выступления своей команды после первой половины сезона в чемпионате России, сообщает Твиттер "Матч Премьер".

– Наша команда для многих открытие? Футболисты вместе с тренерским штабом много готовились и на данный момент "Оренбург" находится там, где находится, – приводит слова Федотова Твиттер "Матч Премьер". – Парни быстро адаптируются в чемпионате России. Расставаться с футболистами в зимнее трансферное окно не намерены.

"Оренбург" занимает 10-е место после 16 туров в РПЛ.