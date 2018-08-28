Владимир Федотов: "Если бы "Металлург-Кузбасс" не расформировали, то взял бы Головина на сборы"

Главный тренер "Оренбурга" Владимир Федотов в интервью "Известиям" рассказал о работе своего бывшего клуба "Металлург-Кузбасс" по нынешним игрокам сборной России Александру Головину и Олегу Шатову.

– Вы встречались в Новокузнецке с Александром Головиным?

– Мы знали об этом мальчике. Хотели приглашать его на сбор. Еще когда заканчивался сезон в ФНЛ, планировали брать его летом с собой – готовиться к следующему чемпионату. Ему было 16 лет, и мы видели его данные и потенциал. Если бы "Металлург-Кузбасс" не расформировали, то взяли бы его с собой. Но уже в зимний перерыв его забрал ЦСКА.

– А о работе с Олегом Шатовым остались воспоминания?

– Я работал с ним и в качестве главного тренера, и в качестве помощника Александра Побегалова. Мы заметили его в 17–18 лет. В первом же матче Олег отдал голевую передачу. Техническая оснащенность была его коньком – он же начинал в мини-футболе. Его потенциал был виден уже тогда, и неудивительно, что Шатов сразу заиграл.