22:03 | Футбол — РПЛ

Владимир Федотов: "Чем кормим Фролова? Капустой!"


Главный тренер "Оренбурга"  Владимир Федотов заявил, что ключевым моментом матча 4-го тура РПЛ против "Анжи" (3:1) стал пенальти, отбитый голкипером Евгением Фроловым

- Встречу мы начали плохо, - сказал Федотов в эфире канала "Матч Премьер". - Пропустили нелепый гол, но затем проснулись, взяли мяч под контроль. Поздравляют футболистов с этой заслуженной победой!

Чем кормим Фролова? Капустой, помидорами, огурцами. Мы его ценим и любим. Отбитый пенальти - ключевой момент матча. 

"Оренбург" занимает первое место в турнирной таблице РПЛ на данный момент. 

Анжи - Оренбург

 

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 4-й тур
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