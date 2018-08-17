Владимир Федотов: "Чем кормим Фролова? Капустой!"

Главный тренер "Оренбурга" Владимир Федотов заявил, что ключевым моментом матча 4-го тура РПЛ против "Анжи" (3:1) стал пенальти, отбитый голкипером Евгением Фроловым.

- Встречу мы начали плохо, - сказал Федотов в эфире канала "Матч Премьер". - Пропустили нелепый гол, но затем проснулись, взяли мяч под контроль. Поздравляют футболистов с этой заслуженной победой!

Чем кормим Фролова? Капустой, помидорами, огурцами. Мы его ценим и любим. Отбитый пенальти - ключевой момент матча.

"Оренбург" занимает первое место в турнирной таблице РПЛ на данный момент.