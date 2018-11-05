16:12 | Футбол — РПЛ

Владимир Федотов: "Было непросто, когда "Рубин" перешел на навальчик"

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Главный тренер "Оренбурга"  Владимир Федотов – о матче с "Рубином" (1:0) в 13-м туре чемпионата России.

- Это был непростой матч, команда умеет очень хорошо обороняться. Должны были забивать раньше, но не сложилось, - сказал тренер в эфире телеканала "Матч премьер". - Придавили, забили пенальти. Ключевой момент -  выход один на один и непонятная красная карточка.  "Рубин перешел на навальчик, было непросто. Нужно было более уверенно держать мяч, не так быстро отдавать его сопернику.

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Оренбург - Рубин

 

Дополнительная информация

http://www.sport-express.ru/football/rfpl/

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