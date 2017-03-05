Владимир Эштреков: "Миранчук правильно себя ведет"

Бывший главный тренер "Локомотива" Владимир Эштреков отметил, что полузащитник москвичей Алексей Миранчук не обращает внимания на разговоры в прессе и добросовестно выполняет свой контракт. Ранее президент клуба Илья Геркус сообщил, что в зимнее трансферное окно переход хавбека в "Рубин" сорвался.

– Все, что писали о Миранчуке в прессе, его не касается, и он правильно себя ведет, – цитирует "Р-Спорт" Эштрекова. – Самое главное для него – готовиться к играм и стараться оправдать то доверие, которое оказывает ему тренерский штаб. Он в этих играх его и оправдывает, доказывает, что футболист хорошего уровня, хоть ему есть куда расти. По двум последним играм видно, что он играл качественно, забивал, отдал тонкую голевую Ари. Заметно, что на разговоры он не обращает внимания, выполняет свой контракт добросовестно и честно.