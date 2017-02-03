Владимир Эштреков: "Миранчук мог раскрыться в "Локомотиве", но мы должны уважать его решение"

Бывший главный тренер "Локомотива" Владимир Эштреков считает, что уход полузащитника Алексея Миранчука нельзя назвать большой потерей для железнодорожников. По его словам, он не был системообразующим игроком. Напомним, ранее сообщалось, что Миранчук может уйти в "Рубин".

– Каждый выбирает свой путь, – сказал Эштреков. – Мы не знаем всех тонкостей, но понятно, что был контакт с руководством клуба и что-то там не сошлось. Жаль, что команду покидает воспитанник "Локомотива", который обучался в школе, в интернате. Это обидно. Он мог раскрыться в этой команде и радовать болельщиков, но раз Алексей принял такое решение, значит, для этого есть какие-то основания. Мы должны уважать решение игрока.

– Это существенная потеря для команды?

– Алексей только начинает свой путь. Он ведь не системообразующий футболист, от которого на поле все зависит. Миранчук только начинает карьеру, у него есть хорошие задатки, перспектива, но сказать, что это большая потеря, я не могу. Нельзя ведь заявлять, что игру команды определяет один футболист. В коллективе 23 игрока, которые готовятся к выходу в основном составе.

– В какую команду ему лучше уйти?

– Насколько я знаю, пока разговоры идут о том, чтобы он перебрался в российский клуб. "Рубин"? Пока нет никакой официальной информации на этот счет. Поэтому сложно рассуждать. Называются разные клубы: "Краснодар", "Рубин". Очень много вариантов звучало. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)