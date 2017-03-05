Владимир Эштреков: "Ари - хорошее приобретение для "Локомотива"

Бывший главный тренер "Локомотива" Владимир Эштреков отметил, что нападающий Ари быстро адаптировался в московском клубе и, забив два гола в ворота "Крыльев Советов" (3:0) в матче 18-го тура чемпионата России, уже начал оправдывать свою аренду. Бразилец арендован у "Краснодара" до конца текущего сезона.

– У Ари хороший уровень, он играл и в "Спартаке", и в "Краснодаре", играл хорошо, поэтому пришел в новый коллектив и заиграл так, как от него и ожидали, – цитирует "Р-Спорт" Эштрекова. – Обычно игроку нужно определенное время для адаптации, но у Ари это получилось очень быстро. Сегодня он показал, что игрок хорошего уровня, и главное – забил. Можно сказать, что это хорошее приобретение, оправдывает себя. Думаю, что чем дальше, тем лучше он будет играть и адаптироваться.

"Локомотив" имел преимущество и в первом тайме, и во втором. "Крылья" вообще ничего не создали. Счет справедливый, могло быть и больше голов у "Локомотива", у самарцев почти ничего и не было в данной игре. "Локомотив" безоговорочно выглядел сильнее, победил заслуженно.