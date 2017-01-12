Владимир Дядюн: "С Грасией не общались - я испанский не знаю, а он русский не потянул"

Нападающий "Рубина" Владимир Дядюн заявил, что не общался с главным тренером Хави Грасией по поводу своего будущего. Напомним, июле 28-летний футболист был отстранен от тренировок с основным составом, после чего травмировал мениск и на поле в этом сезоне не выходил.

– Я долго восстанавливался. Такая рутинная работа была, соскучился по футболу, - цитирует "Бизнес Online" Дядюна. - Уже полгода с мячом не был. Сейчас буду ещё медосбледование проходить. Посмотрим на рекомендации доктора, что мне можно, какие нагрузки. Пока нет никаких сроков, не могу сказать точно. Надеюсь, что в ближайшее время всё будет нормально. Возможно, что первый сбор пропущу. Но есть еще четыре дня в Казани. Буду тестировать ногу.

– Каково ваше будущее в команде?

– Будет зависеть от моего здоровья.

– Вы общались с Грасией? Был какой-то разговор о вашем будущем?

– Нет, не было. Я испанский не знаю, а он русский не потянул.