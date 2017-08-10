Владимир Дядюн: "Многое из сказанного в мой адрес было неправдой, но бумага все стерпит"

Нападающий "Ростова" Владимир Дядюн после матча 5-го тура чемпионата России против "Динамо" (1:0) отметил, что старается не обращать внимания на критику в свой адрес. По словам игрока, сейчас он радуется каждой возможности выйти на поле.

- Давно не играл и в "Ростове" радуюсь каждой возможности выйти на поле, - приводит Donnews слова Дядюна. - Мотивирует ли критика? Стараюсь не обращать внимания на такие вещи и не читать. Много вещей основано не на фактах, а на домыслах. Я ничего не буду опровергать. Многое из сказанного в мой адрес было неправдой, но бумага все стерпит.