Владимир Дядюн: "Мечтаю вернуться на уровень, который показывал прежде"

Нападающий "Ростова" Владимир Дядюн считает, что не до конца реализовал свой потенциал. Форвард отметил, что летом охотно согласился на просмотр в команде Леонида Кучука – до этого он 14 месяцев не выходил на поле.

– По разным причинам я был без футбола целый год, – цитирует официальный сайт "Ростова" Дядюна. – Долго восстанавливался, хотел вернуться на поле, но понял, что оставаться в "Рубине" не было смысла. В итоге получил предложение просто потренироваться в "Ростове", на которое охотно согласился. Провел несколько контрольных матчей, и мне предложили остаться. После паузы было сложно играть даже в товарищеских встречах, но потом я втянулся.

– Вам никто не обещал, что точно возьмут в команду?

– Я все понимал и объективно оценивал ситуацию, все-таки целых 14 месяцев не было возможности выйти на футбольное поле. В такой ситуации мне никто ничего не мог обещать. Я должен работать и выкладываться, показывать все, на что способен. Только так можно попасть в стартовый состав.

– Что чувствует футболист, когда не выходит на поле больше года?

– Ничего хорошего. У меня было большое желание играть, доказать, прежде всего, себе, что я чего-то достоин. Было важно просто быть в команде, помогать ей. Моя главная задача – реализовать до конца свой потенциал.

– Осталось чувство недосказанности?

– Мечтаю вернуться на уровень, который показывал прежде. Если я это делал раньше, почему не могу сделать вновь?

Напомним, после 15 туров чемпионата России "Ростов" занимает 8-е место в турнирной таблице, набрав 18 очков. В 16-м туре дончане на выезде сыграют с "Ахматом". Встреча состоится 4 ноября, начало встречи - 19.00 по московскому времени.

В этом сезоне Дюдюн принял участие в 12 матчах, забив 1 мяч и отдав 1 голевую передачу.