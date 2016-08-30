Владимир Дядюн: "Если бы сейчас я был здоров, то ушел бы из "Рубина"

Нападающий "Рубина" Владимир Дядюн сообщил, что ушел бы из футбольного клуба в нынешнее трансферное окно, если бы был здоров. Дядюн вернулся в "Рубин" в 2014 году. Нападающий провел за казанский клуб 13 матчей и забил один гол. После того как команду возглавил Хави Грасия, россиянин перестал тренироваться с основным составом.

– На данный момент у меня травма, предстоит лечение в Германии, – цитирует ТАСС Дядюна. – Если бы сейчас я был здоров, то ушел бы из "Рубина". Думаю, что в течение зимнего трансферного окна буду искать себе новую команду.