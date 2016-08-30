12:03 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Владимир Дядюн: "Если бы сейчас я был здоров, то ушел бы из "Рубина"

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Нападающий "Рубина" Владимир Дядюн сообщил, что ушел бы из футбольного клуба в нынешнее трансферное окно, если бы был здоров. Дядюн вернулся в "Рубин" в 2014 году. Нападающий провел за казанский клуб 13 матчей и забил один гол. После того как команду возглавил Хави Грасия, россиянин перестал тренироваться с основным составом.

– На данный момент у меня травма, предстоит лечение в Германии, – цитирует ТАСС Дядюна. – Если бы сейчас я был здоров, то ушел бы из "Рубина". Думаю, что в течение зимнего трансферного окна буду искать себе новую команду.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3575980

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Разбанен досрочно

хоть бы молчал. я б свалил куда подальше отсюда, да где мне еще травмированному бабло платить станут?) понятно, что все травмы застрахованы и оплачиваются страховыми конторами, но со стороны выглядит ну очень некорректно такое высказывание.

13:43

Диванная аналитика

Дядюн: Ну а пока буду лечиться за счёт Рубина, и подавать надежды....)))

12:57

bvb1987

кому ты нужен,бревно)

12:12

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