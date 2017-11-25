Владимир Быстров: "Тосно" надо выходить на второй тайм побеждать"

Полузащитник "Тосно" Владимир Быстров выразил надежду, что клубу удастся победить "Арсенал" в матче 18-го тура чемпионата России. На перерыв команды ушли при счете 1:0 в пользу туляков.

- Играем нормально, нужно прибавлять во всех компонентах, - сказал Быстров в эфире канала "Наш футбол". - Идем от матча к матчу, сегодня нужно набирать очки, это самое главное.

- Какой настрой на второй тайм?

Такой же, как и на первый тайм. Надо выходить и побеждать. В первом тайме не удалось, будем исправлять ситуацию.

Трансляция матча "Тосно" - "Арсенал"