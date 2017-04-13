Владимир Быстров: "Спад может случиться у любого, в том числе у "Спартака"

Бывший полузащитник "Зенита" и "Спартака" Владимир Быстров выразил свое мнение о чемпионской гонке и поделился своими планами на будущее. Он не исключил, что у красно-белых может начаться спад.

– Перед очной встречей "Спартак" опережает "Зенит" на 8 очков. Можно ли говорить, что столичный клуб – уже чемпион?

– Если есть хотя бы теоретические шансы, "Зениту" нужно играть до конца. Спад может случиться у любого, в том числе у "Спартака". А когда именно он наступит, не знает никто.

– Насколько ничья в матче с одним из главных преследователей может повысить шансы москвичей на титул?

– "Зениту" надо догонять "Спартак", поэтому петербуржцы будут играть на победу. Другое дело, что красно-белые явно не хотят откладывать оформление чемпионства. Так что и в этой встрече постараются взять три очка. А что в итоге получится – посмотрим в воскресенье. (Сергей ЕГОРОВ)

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